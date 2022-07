Astro de Bad Boys confirma quarto filme, com Will Smith

Bad Boys 4 recebe uma atualização confiante da estrela Martin Lawrence, que acredita que o filme será feito apesar da recente controvérsia de Will Smith no Oscar. O filme foi anunciado há quase dois anos, após Bad Boys Para Sempre se tornar um sucesso de crítica e público.

Após Smith dar um tapa em Chris Rock no Oscar, começaram a surgir relatos de que Bad Boys 4 havia sido suspenso na Sony, inúmeros projetos com o ator foram cancelados então o pressuposto é o cancelamento do quarto filme.

Em uma entrevista recente com a Ebony, o co-protagonista da franquia permaneceu confiante nas chances do filme, dizendo que ” conseguimos mais um pelo menos “.

Além da declaração de Lawrence, em maio deste ano Tom Rothman confirmou a sequência, afirmando que ” não havia freios para bombear” , embora Lawrence possa não ter oferecido muito em termos de quanto progresso foi feito no filme, sua confiança em Bad Boys 4 certamente será uma boa notícia para os fãs da franquia.

Com as informações reportadas pelo ScreenRant, as declarações vão se agregando com a possibilidade da produção do filme, o que resta é aguardar atualizações.

Bad Boys para sempre foi um grande sucesso de bilheteria

O Sucesso de Bad Boys 3

O Terceiro filme da franquia arrecadou 426,5 milhões de doláres mundialmente, dirigido pela dupla Bilall Fallah e Adill El Arbi, atualmente envolvidos em Ms.Marvel e Batgirl.

Na aventura os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas.

O sucesso do filme, depois de 17 anos do seu anterior foi o necessário para a confirmação do quarto filme.

Bad Boys para sempre está disponível na Prime Video.

