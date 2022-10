Astro de Cobra Kai revela crossover entre Rocky e Karatê Kid

Cobra Kai reviveu o interesse em Karatê Kid, que foi extremamente popular na década de 1980. No auge dessa popularidade, o filme poderia ter ganhado um crossover com Rocky, com Sylvester Stallone.

O ator de Karate Kid e Cobra Kai, Ralph Macchio, acredita que um crossover entre Karate Kid e Rocky teria funcionado na indústria de hoje.

Karatê Kid é uma história clássica de azarão que segue Daniel, o garoto novo na cidade que está constantemente sendo intimidado por Johnny Lawrence e seu grupo de amigos que estudam karatê no dojo Cobra Kai.

Quando Daniel faz amizade e começa a trabalhar com o despretensioso Sr. Miyagi, mais tarde revelado como um mestre de artes marciais, ele ganha força e coragem para enfrentar seus valentões de Cobra Kai.

Crossover de Rocky e Karatê Kid

Ralph Macchio explicou em uma entrevista UPROXX a premissa por trás do filme crossover de Karatê Kid e Rocky que nunca foi feito, dizendo que os escritores estavam à frente de seu tempo com base no que ele viu na indústria cinematográfica atual.

Macchio acredita que essa premissa do crossover era original e teria funcionado bem. Com os personagens Rocky e Karatê Kid de volta aos olhos do público, Macchio sabe que há interesse em “ver mais desses personagens”.

“Os dois filmes são sobre jovens que estão ferrados e se encontram em algum lugar entre Filadélfia e Newark. A razão pela qual eu mencionei isso é porque veio de roteiristas legítimos, e também era alguém do estúdio na mesa, então todos queriam que fizesse sentido, mas então todos perceberam: ‘Isso é meio louco'”, disse Macchio.

“A razão pela qual eu amo esse exemplo é que hoje você tem Batman e Superman dançando o tango. Você pode fazer qualquer coisa com multiversos e Spider-verses, então estava quase à frente de seu tempo, mesmo que não fizesse sentido no momento. No livro, eu escrevo sobre ser mais sobre os fãs querendo ver esses personagens e menos sobre tentar ter a próxima grande ideia. Agora e décadas depois, eles estão vendo mais desses personagens, e é extraordinário”, continuou o ator.

Cobra Kai está disponível na Netflix.

