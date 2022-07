Furioso, Stallone detona derivado de Rocky; veja

Sylvester Stallone não está nem um pouco satisfeito com o anúncio de Drago, derivado da franquia Rocky.

O astro voltou a criticar o produtor Irwin Winkler, e disse que nem mesmo tinha conhecimento do projeto. A sua declaração veio por meio do Instagram.

Continua depois da publicidade

“Outra decepção. Acabei de descobrir isso. Este patético produtor de 94 anos e seus filhos inúteis, Charles e David, estão, mais uma vez, limpando os ossos de outro personagem maravilhoso que eu criei, sem nem me dizer nada.”

“Aos fãs, eu nunca quis que os personagens de Rocky fossem explorados por esses parasitas. A propósito, não tenho nada além de respeito por meu verdadeiro amigo, Dolph Lundgren.”

Astro não está contente

Esta não é a primeira vez que Sylvester Stallone critica o produtor. Recentemente, o astro já havia indicado que perdeu o controle da franquia que ele mesmo criou.

O ator não voltará no elenco de Creed 3, e embora inicialmente tenha sido dito que foi por causa da uma decisão do próprio Sylvester Stallone, agora os fãs começam a suspeitar que pode ter alguma relação com essa polêmica.

Creed 3 chegará aos cinemas em 3 de março de 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.