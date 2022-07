Samaritano: Filme com Sylvester Stallone ganha trailer; veja

O novo filme de herói com Sylvester Stallone, Samaritano, ganhou seu primeiro trailer.

Original do Prime Video, Stallone estrela o longa-metragem que vê um super-herói aposentado, mas tendo que voltar a ativa (via ComicBook).

A prévia mostra o ator vivendo na pele do personagem, que trabalha em um caminhão de lixo e abandonou seu traje.

Samaritano, protetor de Granite City, foi dado como morto. No entanto, um garoto descobre que ele é seu vizinho, após ser salvo pelo herói.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Samaritano

“Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton), de treze anos, suspeita que seu misterioso e recluso vizinho Sr. Smith (Sylvester Stallone) é na verdade uma lenda escondida à vista de todos. Vinte e cinco anos atrás, o vigilante superpoderoso de Granite City, Samaritano, foi dado como morto após uma batalha de fogo no armazém com seu rival, Nemesis”, revela a sinopse.

“A maioria acredita que o Samaritano morreu no incêndio, mas alguns na cidade, como Sam, têm esperança de que ele ainda esteja vivo. Com o crime em ascensão e a cidade à beira do caos, Sam assume como missão persuadir seu vizinho a sair do esconderijo para salvar a cidade da ruína”, conclui a sinopse.

Julius Averyé o diretor do filme. Bragi F. Schut, Mark L. Smith,Zak Penn e Chuck MacLean são roteiristas.

Além de Stallone, o elenco ainda conta com Javon “Wanna” Walton, Pilou Asbæk, Martin Starr, Moises Arias e Dascha Polanco.

Samaritano estreia no Prime Video em 26 de agosto.

