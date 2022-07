Samaritan: Sylvester Stallone é um super-herói em imagens do filme; veja

O novo filme de Sylvester Stallone, Samaritan, ganhou novas imagens, mostrando o ator na pele de um super-herói.

Após ter revelado o pôster, a produção que irá para o Prime Video em agosto, o longa-metragem explora Sr. Smith, um antigo herói que desapareceu do mundo.

As imagens destacam o personagem de Stallone com roupas civis, acompanhado de um menino. Além disso, ele é visto sendo ameaçado com uma barra de ferro, e lutando contra alguns inimigos (via ScreenRant).

Uma das imagens revela Cyrus, interpretado por Pilou Asbæk, que deve ser o antagonista do filme. É ele quem está segurando uma barra de ferro para atacar Sr. Smith.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre Samaritan

“O thriller se concentra em um garoto que está prestes a descobrir se um super-herói mítico, que desapareceu 20 anos antes de um evento trágico, ainda está vivo”, diz a sinopse.

Julius Averyé o diretor do filme. Bragi F. Schut, Mark L. Smith,Zak Penn e Chuck MacLean são roteiristas.

Além de Stallone, o elenco ainda conta com Javon “Wanna” Walton, Pilou Asbæk, Martin Starr, Moises Arias e Dascha Polanco.

Samaritan estreia no Prime Video em 26 de agosto.

