Astro de Doutor Estranho está surpreso por não ter sido cortado do filme

Um filme de Sam Raimi sem Bruce Campbell simplesmente não é a mesma coisa, algo estaria faltando (apesar de Arraste-me Para o Inferno ser ótimo). O astro, no entanto, achou que seria cortado de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

‎Em entrevista ao ‎‎THR‎‎, Campbell admitiu que ficou surpreso por ter aparecido na versão final do filme da Marvel.

Continua depois da publicidade

O ator explicou como o filme passou por inúmeras regravações ao longo da produção, e naturalmente assumiu que sua cena acabaria sendo cortada. No filme, ele aparece como o vendedor de pizza que Stephen Strange faz se esbofetear até a última cena pós-créditos.

‎”Eu não posso acreditar que eu apareci no filme! Eu costumava brincar que Benedict Cumberbatch não tinha certeza se ele próprio estaria no filme, porque eles estavam constantemente reformulando o enredo e Sam teve que filmar coisas adicionais que não estavam no roteiro original, então era um mistério”.

‎Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.