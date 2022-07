Astro de Elvis foi humilhado por diretor e produtores durante filmagens

O astro de Elvis, Austin Butler, revelou que foi humilhado pelo diretor e por produtores do filme durante as gravações.

Butler comentou que houve um momento muito conturbado nas filmagens da cinebiografia de Elvis Presley, em que ele foi humilhado sem sentido algum (via Revista Monet).

No entanto, tudo fazia parte de um plano do diretor Baz Luhrmann, para fazer com que o ator sentisse o que o astro do rock passou muito anos antes.

“Ele levou esses executivos para o estúdio e disse: ‘quero todos vocês sentados encarando o Austin’. E aí ele pediu que eles me provocassem. Então ficaram todos me importunando e fazendo piadas comigo enquanto eu cantava”, disse Butler.

O ator ainda revelou que soube o que o cantor sentiu, e disse ter chorado após ir para casa na noite após a filmagem.

“Quando fomos filmar essa cena, com o Elvis indo para o palco pela primeira vez e é atacado pelo público, eu sabia o que ele sentiu. Fui para casa chorando naquela noite. De verdade”, disse ele.

Austin Butler como Elvis Presley

O astro da música nos cinemas

“O filme explora a vida e a música de Elvis Presley sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente, Tom Parker”, diz a sinopse.

“A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley”, continua a sinopse.

O elenco de Elvis, filme da Warner Bros., conta com Austin Butler como Elvis Presley e Tom Hanks como o Coronel Tom Parker.

A direção é de Baz Luhrmann, que teve trabalhos como O Grande Gatsby, Romeu + Julieta e Moulin Rouge – Amor em Vermelho.

Elvis está em cartaz nos cinemas.

