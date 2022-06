Diretor explica por que rejeitou Harry Styles em filme de Elvis Presley

Harry Styles queria interpretar o personagem titular em Elvis. No entanto, o papel de Elvis Presley passou para outro ator.

O diretor Baz Luhrmann explicou por que optou por escalar Austin Butler no papel do lendário cantor. Aparentemente, Styles é icônico demais para o filme.

“Harry é um ator muito talentoso. Eu trabalharia em algo com ele, mas o verdadeiro problema com Harry é que ele é Harry Styles”, disse Luhrmann (via Variety). “Ele já é um ícone. Harry e eu chegamos a um lugar, genuinamente quero dizer, ele estava desesperado para vestir o traje e explorar o papel. Ele é um grande espírito e eu não tenho nada além de grandes coisas a dizer sobre Harry Styles”.

Luhrmann continuou: “A coisa sobre Austin é que ele mesmo dirá a você, eu não o escolhi: é como se ele fosse atraído para o papel, porque ele quase nasceu para interpretá-lo“.

Elvis estreia dia 14 de julho nos cinemas do Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.