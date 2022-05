Astro é hospitalizado após gravações de Elvis: “Meu corpo começou a falhar”

Austin Butler interpreta Elvis Presley na vindoura cinebiografia do cantor, que deve mostrar até os aspectos mais obscuros do famoso. O astro revelou que teve de ser hospitalizado após as filmagens do longa-metragem de Baz Luhrmann.

O ator conversou com a GQ britânica (via Insider) e disse ter começado a sentir uma “dor excruciante” no dia seguinte ao término das gravações.

“No dia seguinte, acordei às quatro da manhã com uma dor excruciante e fui até o hospital”, disse Butler à revista. “Meu corpo começou a falhar um dia depois que terminei Elvis”.

Butler disse ter sido diagnosticado com um vírus que simulava apendicite e ficou de cama por uma semana.

O elenco de Elvis conta com Austin Butler como Elvis Presley e Tom Hanks como o Coronel Tom Parker.

A direção é de Baz Luhrmann, que teve trabalhos como O Grande Gatsby, Romeu + Julieta e Moulin Rouge – Amor em Vermelho.

Elvis chega aos cinemas em 14 de julho de 2022. Veja o trailer do filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.