Neta de Elvis Presley diz que filme sobre o cantor desenterrou “trauma familiar”

Elvis Presley é mais um musicista a ganhar cinebiografia, após Freddie Mercury e Elton John. A neta do Rei, Riley Keough, reagiu ao vindouro filme.

A Variety teve a oportunidade de falar com Keough no Festival de Cinema de Cannes, onde ela estreia como diretora de War Pony (que ela co-dirigiu com Gina Gammell).

Ela revelou que, enquanto esteve no festival, teve a oportunidade de assistir Elvis com sua mãe Lisa Marie Presley e sua avó Priscilla Presley. Ela revelou que o filme desenterrou muitos traumas familiares e ela “começou a chorar cinco minutos depois e não parou”, mas sentiu que o astro Austin Butler e o diretor Baz Luhrmann capturaram a essência do verdadeiro Elvis “tão lindamente”.

“Foi uma experiência muito emocional. É muito intenso assistir quando é sua família. O primeiro filme que assisti no cinema e disse que queria fazer filmes foi Moulin Rouge, eu tinha 12 anos. Foi uma verdadeira honra saber que Baz estava fazendo esse filme. Romeu + Julieta e Moulin Rouge, para minha idade na época, eram realmente poderosos. Não era como se eu desconfiasse de Baz de forma alguma, mas você é protetor com sua família. No final das contas, não vamos dizer a Baz Luhrmann como fazer um filme”, disse Keough.

“Nos primeiros cinco minutos, pude sentir quanto trabalho Baz e Austin colocaram para tentar acertar. Isso me emocionou imediatamente. Comecei a chorar cinco minutos depois e não parei. Há muito trauma familiar e trauma geracional que começou nessa época para nossa família. Eu me senti honrada que eles trabalharam tão duro para realmente obter sua essência, sentir sua essência. Austin capturou isso tão lindamente”, continuou.

Elvis chega aos cinemas em 14 de julho de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.