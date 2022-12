Astro de Elvis quer ser herói do Quarteto Fantástico no MCU

O astro de Elvis, Austin Butler, aparentemente quer atuar em Quarteto Fantástico no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Conforme o podcast The Hot Mic, de Jeff Sneider (via ComicBook), os agentes do ator de Elvis estão fazendo campanha para que ele interprete Johnny Storm, o Tocha Humana, no filme da primeira família da Marvel.

Até o momento, nem o ator, nem seus agentes, pronunciaram-se sobre o assunto, mas não seria a primeira vez que um astro faz isso para conseguir papel na Marvel.

De fato, essa estratégia é comumente usada para que os fãs comecem a fazer campanha também, o que, ocasionalmente, acaba levando à escalação oficial, caso haja burburinho o suficiente.

Por enquanto, o elenco de Quarteto Fantásticos não foi divulgado pela Marvel Studios.

Austin Butler como Elvis Presley

Austin Butler se destacou como Elvis

“O filme explora a vida e a música de Elvis Presley sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente, Tom Parker”, diz a sinopse.

“A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley”, continua a sinopse.

O elenco de Elvis, filme da Warner Bros., conta com Austin Butler como Elvis Presley e Tom Hanks como o Coronel Tom Parker.

A direção é de Baz Luhrmann, que teve trabalhos como O Grande Gatsby, Romeu + Julieta e Moulin Rouge – Amor em Vermelho.

Elvis está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.