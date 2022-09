Astro de Harry Potter é escalado para Coringa 2

Um dos astros de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que interpretou Alastor Moody, foi escalado estrelar Coringa 2.

Segundo o Deadline, Brendan Gleeson entrou para o elenco da sequência protagonizada por Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Apesar de escalado, seu papel não foi informado pela Warner Bros., que mantém em segredo os detalhes do segundo filme do vilão.

Gleeson, além de ser conhecido pela franquia Harry Potter, esteve no elenco de Tróia, famoso filme estrelado por Brad Pitt. Outros trabalhos conhecidos são Coração Valente e Missão: Impossível 2.

Além do astro, anteriormente, Zazie Beetz confirmou seu retorno para o papel de Sophie Dumond, a vizinha com quem Arthur Fleck imaginou um romance.

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar. As filmagens começarão em breve.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips. A produção terá o formato de um musical, mas ainda não se sabe como isto funcionará. Lady Gaga completa o elenco.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.