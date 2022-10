Astro de Harry Potter está preocupado com seu novo bizarro filme

Daniel Radcliffe, astro de Harry Potter, está preocupado com a reação das pessoas aos seu novo filme Weird: The Al Yankovic Story, cinebiografia do músico e comediante “Weird Al” Yankovic.

Após o sucesso de cinebiografias como Bohemian Rhapsody e Rocketman, o próprio Yankovic viu uma oportunidade para expandir a ideia, que começou como um trailer falso no canal Funny or Die em 2013, de levar sua história para as telonas.

Continua depois da publicidade

Agora Radcliffe é o protagonista do filme, ao lado de um elenco cheio de estrelas, com Evan Rachel Wood como Madonna, Rain Wilson como Dr. Demento, Quinta Brunson intepretando Oprah Winfrey, James Preston Rogers fazendo Hulk Hogan, Conan O’Brien como Andy Warhol e Jack Black fazendo Wolfman Jack.

O filme, assim como vários momentos do trabalho de Yancovic, será como uma paródia de sua carreira, se baseando levemente na realidade, e inventando vários momentos para efeito cômico, incluindo encontros com as celebridades citadas acima.

O mais curioso é Radcliffe dizer que a cinebiografia é ainda mais estranha que o filme Um Cadáver Para Sobreviver, conhecido como a obra mais excêntrica do ator, que interpreta um corpo sem vida, que consegue falar e é capaz de se mover na água com o poder de seus gases.

Em uma entrevista recente com a Entertainment Weekly, o astro de Harry Potter revelou que está preocupado com a reação das pessoas ao seu novo filme. O ator fica ainda mais preocupado por sua namorada ser fã do cantor Weird Al, e provavelmente a família de Erin Darke verá a produção.

“Na verdade depois de Eric [O diretor] e Al, as pessoas que eu estou mais preocupado com a reação devem ser meus sogros, o pai e o irmão de Erin, porque eles são fãs enormes também. Erin viu o filme mas eu vou estar interessado no que Ian pensa. Eu realmente espero que ele goste.”

Qual será a reação do público

Muitas revelações bizarras sobre o filme enchem Radcliffe de motivos de se preocupar com a reação do público. Wood também está preocupada com sua performance como Madonna, e em como a própria Rainha do Pop vai reagir ao estranho filme.

Sem contar a pressão de ter o próprio Weird Al como roteirista e produtor do filme, julgando a atuação de Daniel.

O filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto deste ano, e a crítica foi unânime sobre a estranheza do projeto, e surpreenderam com críticas positivas sobre a cinebiografia. Mas o amor dos críticos não é sinônimo do amor do público.

A cinebiografia que faz parodia de cinebiografias pode ser um pouco estranha demais para parte do público, mas saberemos mais após a estreia do longa no exterior no dia 4 de Novembro. Ainda sem previsão de chegar ao brasil

Sobre o autor Gabriel Soldeira