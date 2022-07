Astro de Homem-Formiga 3 revela segredo para interpretar Kang

O ator Jonathan Majors, astro de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), revelou segredo para interpretar Kang.

O novo vilão do MCU, que foi introduzido ainda na primeira temporada de Loki, será o principal antagonista do novo Homem-Formiga.

Segundo o astro, não é tão difícil viver o grande adversário dos Vingadores, mesmo com duas variantes para embaralhar sua cabeça. Ele chegou a comparar seu papel com uma posição de Futebol Americano (via ScreenRant).

“Eu diria que cresci no Texas e brinquei com esportes. A melhor coisa sobre esportes quando você está jogando como armador ou quarterback é que um bom quarterback ou armador tem amnésia”, brincou o astro.

“Eles não se lembram de boas jogadas, eles não se lembram de jogadas ruins, eles apenas lembram que têm que jogar. Então é assim que eu sou com esses caras. Eu apenas interpreto o roteiro. Conto a história. É assim que acontece”, comentou o ator.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania começa a Fase 5 do MCU

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, aparecerá no filme também. M.O.D.O.K será um outro vilão a aparecer.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

