Astro de Lightyear, Chris Evans revela filme preferido da Disney

Chris, Evans, que deu voz ao principal personagem de Lightyear, revelou seu filme preferido da Disney.

O astro respondeu algumas perguntas de fãs ao Twitter Movies. Uma delas questionava qual o filme que Evans mais gosta da Disney, e nomeou os grandes clássicos (via Screen Rant).

Ele nomeou alguns filmes como Robin Hood, Peter Pan, O Cão e a Raposa, Se Minha Casa Voasse, além de qualquer projeto com Angela Lansbury.

No entanto, as duas principais escolhas do astro são Robin Hood, o herói improvável que rouba dos ricos para dar aos pobres, e O Cão e a Raposa, uma amizade inocente entre dois inimigos naturais.

Durante a entrevista, Evans de 40 anos, brincou com sua “velhice”, dado que os clássicos animados surgiram durante sua infância. Diferentemente de alguns outros, ele prefere as animações clássicas, e não as mais novas da Disney.

Confira o vídeo abaixo:

Lightyear irá ao infinito e além

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. O filme foi banido em diversos países por conta de um beijo lésbico.

Lightyear estreia em 17 de junho de 2022.

