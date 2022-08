Astro de O Esquadrão Suicida confirma retorno na DC

Um dos astros de O Esquadrão Suicida, filme de 2021 dirigido por James Gunn, confirmou seu retorno à DC.

Idris Elba, que interpretou o personagem Bloodsport, foi entrevistado pelo jornalista Erik Davis, do Fandango, e revelou que seu próximo projeto será na DC.

Continua depois da publicidade

No entanto, Davis não comentou em qual projeto Elba pode estar envolvido, e novidades não devem surgir em seguida (via The Direct).

“Acabei de falar com Idris Elba sobre seu novo filme, Fera. Perguntei no que o veremos a seguir – um projeto da Marvel ou DC, e ele disse DC”, disse ele.

Uma série derivada de Bloodsport está sendo especulada, e Gunn, anteriormente, revelou que voltaria a trabalhar com Elba caso tivesse disponibilidade.

Série sobre Amanda Waller em desenvolvimento

Uma série que terá a atriz Viola Davis reprisando o papel de Amanda Waller está em desenvolvimento.

A série será uma espécie de continuidade de Pacificador, focando na revelação pública sobre o trabalho de Amanda Waller com a Força-Tarefa X, feita por sua própria filha, Leota Adebayo (Danielle Brooks).

Viola Davis vai retornar ao papel que desempenhou em Esquadrão Suicida (2016), O Esquadrão Suicida (2021) e na série Pacificador. James Gunn será o roteirista.

Não há previsão de lançamento para a série sobre Amanda Waller, na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.