Astro de Shang-Chi zomba do cancelamento de Batgirl

O astro de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Simu Liu, zombou da Warner Bros. Discovery após o cancelamento de Batgirl.

Um dos assuntos mais comentados da semana, o descarte do filme da heroína da DC pegou fãs de surpresa, e causou muita revolta.

Liu, que interpreta Shang-Chi na Marvel, foi ao Twitter, e fez uma publicação, brincando com o cancelamento (via ScreenRant).

Ele chegou a revelar que o Disney+ descartou um especial de feriado fictício por preocupações sobre o controle de qualidade do programa, mesmo após ter sido filmado.

“Lamento informar a vocês que a Disney decidiu descartar o Shang-Chi Holiday Special devido a preocupações com o controle de qualidade. Eu já tinha filmado tudo”, escreveu ele.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+. O filme do herói está com uma continuação confirmada.

