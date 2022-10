Astro de Snape perdeu a paciência e soltou o verbo para outro ator de Harry Potter

Tom Felton, interprete de Draco Malfoy na franquia Harry Potter, revelou o erro que fez Alan Rickman perder a compostura no set de filmagem.

Rickman interpretou Severo Snape, personagem muito importante que, por mais que tenha tido um constante papel de antagonista na série, tem seu momento de redenção como um dos mais emocionantes da franquia.

Mas mesmo entendendo o fardo que o personagem carregava por perder Lílian, mãe de Harry Potter, muitos fãs não acreditam que isso limpou totalmente a imagem de Snape, que mesmo sendo muito bem escrito e complexo, ainda teve atitudes um pouco desmedidas e problemáticas durante a história.

Gostando ou não do personagem, é inegável o trabalho incrível de interpretação do ator Alan Rickman, que encarnou Snape nos 8 filmes da saga, além de ser famoso por Duro de Matar e Simplesmente amor.

Rickman era um dos muitos atores veteranos que contracenaram com o elenco mais jovem de Harry Potter, incluindo Felton, que em uma entrevista para promover seu novo livro chamado Beyond the Wand (Além da Varinha), sobre as memórias da infância e juventude em meio as gravações da franquia.

Rickman perdeu a calma com Felton

O ator relembrou que, após acidentalmente pisar na capa de Snape várias vezes, Rickman virou para ele e emitiu um sonoro: “Não pise na p#rra da minha capa”. O jovem ator entendeu depois que a capa estava presa ao pescoço do veterano, que era enforcado toda vez que ele pisava nela.

Veja a história de Tom Felton:

“Eventualmente Alan Rickman me falou em termos não muito apropriados, ‘Não pise na p#rra da minha capa’. Eu meio que dei uma risadinha. Os Comensais da Morte e eu meio que nos olhando nos perguntando ‘Ele está fazendo uma piada?’. Rapidamente ficou claro que ele não estava brincando. No próximo take o diretor estava muito ansioso e pediu para eu andar o mais perto possível de Alan. E quando estávamos na metade do grande salão antes de [som de asfixia].”

O ator continuou: “Você tem que ter em mente que a capa estava presa em volta do pescoço. Quase matei o pobre homem. Ele virou e me deu um olhar que você nunca gostaria de ver. Pra minha sorte, no próximo take outra pessoa pisou na capa. O que meio que tirou o alvo de mim. Mas eu nunca vou me esquecer das palavra ‘Não pise na p#rra da minha capa’.”

Certamente teremos mais histórias de bastidores no livro de Tom Felton, que será lançado dia 13 de outubro no Reino Unido, sem previsão para chegar ao Brasil.

Você pode ver o trabalho de Felton e Rickman assistindo a franquia Harry Potter na HBO Max.

