Astro de The Last Kingdom se inspirou na própria infância para viver Uthred

Seven Kings Must Die, a aguardada continuação de The Last Kingdom, já chegou à Netflix. Alexander Dreymon retorna ao papel principal. O ator revelou ter usado sua própria infância para compor o protagonista da série, e agora filme, do streaming.

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

O filme estreou na Netflix em 14 de abril. Além de conquistar os assinantes da plataforma, Seven Kings Must Die ganhou o coração da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que os fãs de The Last Kingdom precisam saber sobre como a infância de Dreymon impactou sua performance como Uthred em The Last Kingdom e em Seven Kings Must Die; confira!

Uhtred tem perspectiva bem diferente em Seven Kings Must Die

Seven Kings Must Die continua a história da 5ª temporada de The Last Kingdom, fechando com chave de ouro a história do guerreiro Uhtred de Bebbanburg.

Alexander Dreymon retratou Uhtred desde o momento em que o drama histórico estreou em outubro de 2015. Ele viveu o personagem uma última vez no filme Seven Kings Must Die. De fato, Dreymon dedicou a maior parte de sua carreira ao papel do saxão, que foi criado como um viking.

Com tanto tempo investido no personagem, não é uma surpresa que Dreymon tenha se baseado em sua própria infância para ajudar na sua performance.

“Eu realmente poderia me relacionar com a dificuldade que Uhtred tem em ser aceito em qualquer cultura em que ele estava vivendo, porque eu me mudava muito, especialmente quando criança”, disse Dreymon à Vogue.

“Se você viveu em muitos lugares diferentes, você realmente não sente uma lealdade a um país em particular. Eu me sinto igualmente alemão, francês, americano – acho tão limitante ter que me reduzir a um”, continuou o ator de Seven Kings Must Die.

Dreymon disse à Vogue que houve muita discussão sobre o sotaque de Uhtred.

“Eles queriam que Uhtred falasse de forma diferente de ambas as facções para destacar o fato de que ele não pertence a nenhum dos dois mundos”, continuou Dreymon. Os resultados falam por si, e Dreymon tem seus anos de formação para agradecer por um desempenho inesquecível.

Você já pode conferir Seven Kings Must Die (além de todos os episódios de The Last Kingdom) na Netflix.

