Explicamos o final épico de The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Seven Kings Must Die, a épica continuação da série The Last Kingdom, acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. O longa encerra, de uma vez por todas, a trama da produção histórica. Por isso, o público quer saber: o que realmente acontece no desfecho de Seven Kings Must Die?

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

Continua depois da publicidade

No novo filme, além de interpretar o protagonista Uhtred, Alexander Dreymon também é um dos produtores-executivos.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final épico de Seven Kings Must Die na Netflix; confira! (via WinterIsComing)

Final explicado de Seven Kings Must Die – O que acontece com Uhtred?

A reta final de Seven Kings Must Die começa logo após a Batalha de Brunanburh, quando os companheiros de Uhtred encontram o protagonista gravemente ferido e correm para levá-lo de volta à fortaleza de Bebbanburg.

Apesar da severidade de suas lesões, o personagem consegue sair de cama e, junto com os amigos e conselheiros mais fiéis, finalmente promete a lealdade da Northumbria ao Rei Aethelstan – realizando assim o sonho do Rei Edward, que desejava unir toda a Inglaterra sob um único comando.

Nesse momento, Uhtred ouve sons de uma grande celebração no hall do castelo. Atraído pelo barulho, ele abre os portões e testemunha um festim em Valhalla, onde os amigos falecidos Brida e Haeston festejam pela eternidade.

Antes de se juntar aos companheiros caídos, Uhtred olha pela última vez para os amigos ainda vivos, despedindo-se deles com lágrimas nos olhos.

É assim que Seven Kings Must Die chega ao fim: com Uhtred na barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos, emocionado com a incrível extensão de sua épica jornada.

Sendo assim, fica a dúvida: Uhtred sobrevive à batalha de Brunanburh? Ou sucumbe às feridas e vai para Valhalla?

As respostas dessas perguntas, de acordo com o elenco de Seven Kings Must Die e a equipe da série, ficam à cargo de cada espectador.

“Só entre nós, acho que nem conversamos sobre esse assunto. Nós meio que aproveitamos essa ideia de que não sabíamos exatamente como seria o final. O próprio Alex (Dreymon, intérprete de Uhtred) pode ter sua própria perspectiva sobre o que acontece”, disse a roteirista Martha Hiller em um papo recente com a imprensa.

O intérprete de Uhtred também afirma não saber o que acontece com o seu personagem após a última cena de Seven Kings Must Die.

“Eu realmente não sei a resposta! Não sei o que acontece após essa cena. Não sei se ele consegue se recuperar e voltar à vida, ou se tudo acaba por aí. Na verdade, nunca parei para pensar sobre o que é realmente verdade. Acho que todos nós temos versões diferentes em nossa cabeça”, explica o ator.

Você já pode assistir Seven Kings Must Die, a continuação de The Last Kingdom, no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.