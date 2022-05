Astro de Top Gun 2 revela origem hilária de apelido de personagem

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) chega aos cinemas ainda em maio e o elenco já está promovendo o filme, que já teve a estreia para elenco, equipe e convidados. Um dos astros revelou a cômica história por trás do apelido do personagem ‘Hangman’.

Glen Powell participou do programa de Jimmy Kimmel e contou como passou tempo junto de pilotos da vida real.

Um desses pilotos tinha o apelido “Noose” (que pode ser traduzido como laço ou nó). O astro disse que contaram a história de como esse apelido surgiu.

No ensino médio, esse aviador estava empolgado em dançar com uma paixão dele. Para evitar ficar “excitado demais”, o piloto amarrou as próprias partes íntimas à perna. O problema dessa ideia terrível é que a corda ficou presa, garantindo o apelido dele.

Hangman, por sua vez, pode ser traduzido como o homem que é enforcado (especificamente na forca), portanto a inspiração surgiu dessa história inusitada.

Veja a participação do ator de Top Gun 2 no programa, abaixo.

Tom Cruise volta em Top Gun 2

Em Top Gun: Maverick, o personagem de Tom Cruise, um piloto clássico, prova que o humano é ainda o mais importante dentro da evolução tecnológica – em um mundo onde drones e outros aparatos começam a ganhar destaque.

Além disso, Pete vira um mentor para uma nova geração de pilotos. Esses jovens podem ter ligação com o passado do personagem de Tom Cruise.

Além de Val Kilmer, o elenco da continuação ainda traz Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Manny Jacinto.

A direção é de Joseph Kosinski, com roteiro também de Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Depois de muitos adiamentos, Top Gun 2 (Top Gun: Maverick) estreia em 27 de maio de 2022. O primeiro filme pode ser visto na Netflix e no Amazon Prime Video.