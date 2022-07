Astro revela que Adão Negro vai marcar uma nova era na DC

O ator de Adão Negro e principal estrela, Dwayne Johnson, revelou que o filme vai marcar uma nova era no Universo DC.

Usando sempre o slogan “a hierarquia de poder está prestes a mudar”, Johnson comentou muito sobre o grande projeto dos sonhos (via ScreenRant).

Segundo a estrela, o diretor Jaume Collet-Serra queria criar um filme disruptivo, que pudesse servir como um pêndulo para o DCEU.

“Essa filmagem é um reflexo do nosso tom. É um reflexo da visão do nosso diretor, que queria criar algo diferente, que queria criar um filme que fosse disruptivo. Mas também queria criar um filme que começa o balanço do pêndulo no universo DC”, diz o ator.

Além disso, Johnson diz que vai haver uma nova era nos filmes da DC, marcada por anti-heróis com Adão Negro sendo o principal.

“Além da hierarquia de poder que eu tenho falado, esse balanço do pêndulo [vai] inaugurar uma nova era do Universo DC. Uma nova era anti-herói; uma nova era de tom, e uma nova era de história”, comenta ele.

Ator sugere possíveis projetos derivados

O ator que vai interpretar o Esmaga-Átomo em Adão Negro, Noah Centineo, abordou sobre possíveis derivados do filme.

O novo filme da DC, que será responsável por introduzir a Sociedade da Justiça, é um dos mais aguardados do ano e o projeto dos sonhos de Dwayne Johnson.

Após Aldis Hodge, ator que interpreta o Gavião Negro, provocar um filme derivado do herói, foi a vez de Centineo falar sobre spin-offs ao ScreenRant.

“Se você os quer, você os terá. Não é apenas porque a história e os personagens são tão divertidos, é porque todos nós tivemos um tempo incrível fazendo este filme”, disse ele.

Centineo revelou se sentir muito sortudo e abençoado em ter participado do projeto, que foi divertido e conseguiu aprender muito com a produção.

“Eu não poderia ter me sentido mais sortudo e feliz. É quase sempre um momento muito bom, divertido e você aprende muito. Mas isso foi como uma família. Eu me sinto muito abençoado.”

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

