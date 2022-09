Astro revela se os Thunderbolts serão heróis ou vilões

Um dos astros da Marvel comentou se os personagens do filme Thunderbolts serão heróis ou apenas vilões.

Após revelar o elenco e membros da equipe, o novo filme do MCU que terá direção de Jake Schreier é cercado de mistérios.

Em recente entrevista, Sebastian Stan, o Soldado Invernal, comentou que o filme vai responder se os personagens são heróis ou vilões. Além disso, o real questionamento é contra quem os Thunderbolts irão lutar, decidindo quem será o antagonista ou protagonista (via ScreenRant).

“Bem, novamente, talvez seja isso que o filme vai responder, certo? É sempre interessante quando você, como membro da plateia, tem que decidir se somos vilões ou heróis”, disse ele.

“Mas acho que é isso que é atraente no filme. É muito pouco convencional assim. Então começa um pouco como quem é realmente o protagonista ou antagonista”, concluiu o astro.

Equipe dos quadrinhos da Marvel

Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Julia Louis-Dreyfuss, Olga Kurylenko, Florence Pugh e Sebastian Stan são os atores confirmados no elenco.

As filmagens do longa-metragem serão iniciadas em 2023. Outros detalhes do projeto devem ser divulgados em breve.

Jake Schreier é o diretor do projeto, e Eric Pearson escreve o roteiro.

Thunderbolts tem data para chegar aos cinemas em 26 de julho de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.