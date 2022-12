Astros abrem o jogo sobre cena mais quente de O Amante de Lady Chatterley

Para maiores, O Amante de Lady Chatterley está dando o que falar nas redes sociais. A cena mais comentada do longa é a que traz os protagonistas Connie e Oliver dançando nus, em um momento de inegável felicidade. Em uma entrevista recente, os astros do longa discutiram as gravações da sequência.

“Infeliz no casamento, a aristocrata Lady Chatterley se envolve em um romance ardente com um funcionário do marido”, afirma a sinopse oficial de O Amante de Lady Chatterley na Netflix.

Baseado no livro de mesmo nome, escrito por D. H. Lawrence, o longa tem Emma Corrin (The Crown) e Jack O’Connell (Godless) nos papéis principais.

Mostramos abaixo tudo que Emma Corrin e Jack O’Connell revelaram sobre a cena mais comentada de O Amante de Lady Chatterley; confira.

Emma Corrin e Jack O’Connell discutem a cena mais quente de O Amante de Lady Chatterley

Você, provavelmente, conhece Emma Corrin como a intérprete da jovem Princesa Diana na série The Crown, também da Netflix.

Já em O Amante de Lady Chatterley, a atriz dá um show de atuação como Connie, uma mulher casada que encontra o amor verdadeiro nos braços de um guarda-caça bonitão.

A cena mais quente (e icônica) do longa mostra a protagonista Connie e seu amante Oliver dançando nus na chuva.

Em um papo com a imprensa britânica, Emma Corrin e Jack O’Connell, os intérpretes de Connie e Oliver, falaram sobre as gravações da sequência.

Para Jack O’Connell, gravar uma cena de nudez não foi um problema. Afinal, ele é acostumado a tirar a roupa na TV e nos palcos.

“Já havia ficado nu em frente às câmeras, e por isso, essa cena não poderia ser pior do que tudo que já fiz. Também tirei a roupa no teatro… Acho que o grande desafio é não saber como a cena vai ficar. Porque, literalmente, a descrição diz apenas para dançarmos na chuva”, afirmou o astro.

Segundo Emma Corrin, a cena não foi coreografada por especialistas. Pelo contrário: a equipe de O Amante de Lady Chatterley deixou os atores improvisarem a sequência.

“Fico feliz por não ter coreografado a cena. Mas isso também significa que, na hora de gravar, a responsabilidade foi toda nossa, e aí, nós tivemos que entrar de cabeça”, comentou Corrin.

Mesmo apreensivo sobre o visual final da cena, Jack O’Connell curtiu o resultado (que já pode ser assistido pelos assinantes da Netflix).

“Eu realmente não sabia como tudo aconteceria. Mas acho que, felizmente, chegamos a um lugar libertador, que também faz sentido na trama”, afirmou o ator.

O Amante de Lady Chatterley está disponível na Netflix.

