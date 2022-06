Ator abre o jogo e revela drama nos bastidores de Jurassic Park 3

Sam Neill, um dos astros originais de Jurassic Park, deu vida ao icônico personagem Dr. Allan Grant e se prepara agora para retornar à franquia através do filme Jurassic World: Domínio.

Sua última aparição até então havia sido em Jurassic Park 3 e, em entrevista recente ao Gizmodo sobre seu legado dentro da saga, disse que o terceiro longa original foi bastante complicado, já que o roteiro mudava constantemente.

“Eu gostei de fazer. Foi maravilhoso trabalhar com Joe Johnston. Alessandro [Nivola], que interpreta meu número dois no filme, ele e eu nos demos muito bem. Bill Macy e Téa Leoni não pareciam tão felizes fazendo isso, mas eu me diverti muito e realmente acho que é um filme muito subvalorizado e que realmente vale a pena dar uma olhada nele novamente”, conta.

“Ele termina abruptamente, mas apesar de todas as suas dificuldades – porque se tornou inevitável que começássemos a filmar no dia primeiro de novembro ou qualquer dia que fosse, porque eles ficavam mudando o roteiro – seguimos o nosso instinto durante muito tempo… Mas por tudo isso eu acho que funciona muito bem e que há algumas coisas realmente boas nele.”

Todo o caos nos bastidores acabou repercutindo em seu resultado final: Jurassic Park III é um dos filmes mais criticados de toda a franquia, com apenas 48% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mesmo assim, o ator Sam Neill prefere vê-lo de forma positiva enquanto se prepara para a estreia de Jurassic World: Domínio, filme do qual precisou ser convencido a participar.

