Ator dá ideia de filme de Harry Potter para adultos

Ralph Fiennes, conhecido como Lord Voldemort na saga de Harry Potter, em entrevista para promover seu último trabalho, The Forgiven: Redenção, ao lado de Jessica Chastain, apresentou ideias sobre voltar a interpretar o personagem.

Apesar de vários papéis de destaque durante sua carreira, o ator é mais conhecido pelo personagem da saga do bruxinho, que mantém fãs devotos até hoje.

Com o fim da saga completando seus 12 anos, o público pede por um retorno da série e Fiennes aproveitou para expor seu desejo de fazer o vilão novamente, mostrando o carinho pelo personagem.

Em entrevista, o ator discutiu sobre a possibilidade de retornar como Lord Voldemort. Respondendo ao The List, ele contou sobre uma ideia de um spin-off focado no Voldemort, mas que não fosse de classificação livre.

Astro falou da possibilidade de atuar com a colega novamente

O ator ofereceu a ideia de como o derivado se concentraria no relacionamento com sua nova esposa, sugerindo sua colega Jessica Chastain para o papel. Continuou dizendo sobre como a magia seria fundamental no relacionamento do casal.

“Eu acho que Voldemort deveria reaparecer e precisaria de uma noiva pra ele, interpretada por Jessica”, contou ele. “Eu acho que seria muito complicado. Seria obsessão, eles se odiariam. Então eles se juntariam com feitiços incríveis.”

Fiennes falou sobre as possíveis cenas de sexo e separações dos personagens, ao que sua colega respondeu que não seria para crianças, tendo a confirmação do ator.

A ideia Fiennes traz uma visão única sobre o personagem, tendo em vista este tem sido o principal antagonista durante os filmes de Harry Potter. Apesar da natureza um tanto bizarra de sua ideia, podem haver interesses em um derivado que explore seu personagem.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

