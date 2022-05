Ator de Crepúsculo é escalado em intenso suspense policial

O ator Kellan Lutz, de Crepúsculo, estará em Palido, um projeto que é descrito como um intenso suspense policial, de acordo com o Deadline.

As gravações começarão em 11 de julho, acontecendo no estado de Washington, nos Estados Unidos. Outros atores devem se juntar ao elenco em breve.

Palido será dirigido por Javier Reyna, que é conhecido por trabalhos como Junk Drawer, Scriptor e outros. O roteiro também é desenvolvido por ele.

Em Crepúsculo, Kellan Lutz teve o papel de Emmett Cullen. A saga foi estrelada por Kristen Stewart e Robert Pattinson.

O ator de Crepúsculo assumirá, em Palido, o papel de um advogado com formação militar que começa a caçar membros de uma gangue com participação na morte de sua esposa e de seu irmão, e no sequestro de sua filha.

Por enquanto, ainda não existe uma previsão de lançamento para Palido, com Kellan Lutz, de Crepúsculo.