Ator de Top Gun 2 mentiu sobre medo de voar para entrar no filme

Em entrevista no Jimmy Kimmel Live!, o ator Danny Ramirez revelou que mentiu sobre o medo de voar para conseguir um papel em Top Gun: Maverick (Top Gun 2).

“Durante a estreia no México, a minha mãe perguntou se eu não tive medo de voar. Eu meio que comecei esse projeto morrendo de medo de voar.”

Continua depois da publicidade

“No nosso contrato, tivemos que assinar que não tínhamos medo de voar. Obviamente, como era uma oportunidade muito grande, eu menti.”

“Uma semana depois, me ligaram para falar sobre o cronograma de treinamento do qual eu fazia parte. No início, eu não acreditei.”

“Nós tivemos mais de 40 horas de voo”, comentou o ator sobre a preparação para Top Gun: Maverick (Top Gun 2).

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.