Ator de Top Gun 2 teve “experiência fora do corpo” ao trabalhar com Tom Cruise

Tom Cruise é um dos astros mais famosos de Hollywood, com diversos clássicos no currículo. Portanto, é natural que ele acabe trabalhando com pessoas que o tem como ídolo. Esse foi o caso em Top Gun: Maverick (Top Gun 2), que chegou a garantir um prêmio surpresa para Cruise.

O ator Glen Powell trabalhou junto de Cruise na continuação e disse que teve uma experiência “fora do corpo” por ter atuado junto do lendário ator. Powell, inclusive, disse que começou a atuar por conta de Tom Cruise.

Continua depois da publicidade

“Tom Cruise é uma das razões pelas quais eu queria atuar. Tantos pilotos se tornaram pilotos por causa de Top Gun, e tantos atores se tornaram atores por causa de Tom Cruise neste filme”, disse Powell (via ScreenRant).

“Há um momento em que você está no set ao lado de Tom Cruise, do lado de um jato F-18 usando aviadores e pensa: ‘Melhor que isso não fica’. Foi como uma experiência fora do corpo”, continuou o ator de Top Gun 2.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) chega aos cinemas em 26 de maio de 2022 – Tom Cruise fez questão de não lançar o filme diretamente no streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.