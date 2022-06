Ator quer Sam Raimi como diretor do reboot de Quarteto Fantástico

Bruce Campbell, assim como muitos fãs, acha que Sam Raimi é o diretor perfeito para comandar o reboot do Quarteto Fantástico do MCU.

O cineasta responsável pela trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire voltou recentemente ao seu trabalho com filmes de heróis para dirigir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que também honrou seu legado no cinema de terror, e já queremos mais!

Foi divulgada nesta semana a notícia de que a Marvel está em busca de um “diretor como Sam Raimi” para assumir o reboot de Quarteto Fantástico, a qual Bruce Campbell respondeu no Twitter: “Por que não o próprio Sam Raimi?”

Why not Sam Raimi himself? https://t.co/8BiNrKqdUe — Bruce Campbell (@GroovyBruce) June 2, 2022

Bruce Campbell é um ator muito próximo de Sam Raimi, já tendo trabalhado com o cineasta na trilogia do Homem-Aranha.

Ele também fez uma pequena mas memorável participação como um vendedor ambulante da Terra-838, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em uma cena do filme e também na segunda cena pós-créditos do longa.

Se Sam Raimi for de fato o diretor do reboot do Quarteto Fantástico, não seria de se estranhar se Bruce Campbell também aparecesse no filme.

No entanto, até o momento não há nada definido pela Marvel.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.