Atores de Heartstopper dão conselho a jovens LGBTQ+

Joe Locke e Kit Connor, astros da série de sucesso Heartstopper, deram conselhos aos seus jovens fãs LGBTQIA+ em entrevista recente.

A conversa calorosa aconteceu durante a nova série de vídeos da Digital Spy, Rainbow Crew: Moments That Made Me, que chega para acrescentar às celebrações de junho, o Mês do Orgulho.

Joe Locke, que interpreta Charlie Spring, disse que a coisa mais importante que os jovens LGBTQIA+ precisam saber é que isso “é apenas sobre ser você”.

“Acho que Heartstopper realmente celebra as diferenças das pessoas, enquanto na sociedade em geral, especialmente no ensino médio e nessa faixa etária as pessoas, mostra suas diferenças e suas falhas. Quando, na verdade, suas diferenças são o que fazem de você você e, portanto, você deve celebrá-las e se orgulhar delas. Acho que Heartstopper realmente faz isso e é uma coisa realmente adorável podermos mostrar isso nesta série.”

Kit Connor, que interpreta Nick Nelson, disse que a série “É muito sobre amor próprio e auto-aceitação – essa é uma das principais coisas que estamos pregando. Mas você sabe, existem dois lados disso.”

“[A série] é muito sobre tentar dizer aos adolescentes queer que você deve se expressar completamente e ser autenticamente você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, também não está pressionando você a colocar um rótulo em si mesmo para imediatamente descobrir [quem você é]. Tudo bem não saber. Tentamos mostrar que há dois lados, que não há problema em não ter certeza.”

Confira o vídeo da entrevista logo abaixo:

A primeira temporada de Heartstopper já está disponível na Netflix.

As temporadas 2 e 3 já foram confirmadas, mas ainda não há previsão de estreia.

Sobre o autor Karol M.