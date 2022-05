Renovada ou cancelada? Netflix decide o futuro de Heartstopper

Heartstopper provou ser um grande sucesso na Netflix, conquistando fãs ao redor do mundo. Ciente disso, a Gigante do Streaming renovou a série, mas as boas notícias não param por aí.

O seriado foi renovado para mais duas temporadas, demonstrando a confiança da plataforma no material.

A criadora e roteirista da série, Alice Oseman, emitiu uma declaração sobre essa renovação, demonstrando grande alegria pelo sucesso de Heartstopper.

“Estamos muito felizes com a reação mundial a Heartstopper e mal podemos esperar para continuar a história com mais duas temporadas”, disse a criadora da série da Netflix em comunicado na página oficial da plataforma.

Oseman ainda mostrou um desenho da série, em foto publicada nas redes sociais da plataforma de streaming.

Heartstopper tem uma temporada na Netflix. A segunda ainda não tem data de estreia. Veja a foto, abaixo.

