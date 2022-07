Atriz da Marvel pede para fãs espalharem rumores sobre sua personagem

Uma grande atriz da Marvel pediu para os fãs espalharem rumores sobre sua personagem.

Elizabeth Olsen, intérprete da Feiticeira Escarlate no MCU, começou a alimentar rumores que pode retornar ao papel em futuros projetos.

“Continue espalhando rumores, e talvez eles me contratem novamente!”, brincou a atriz.

Apesar da recém aparição da personagem em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Olsen diz que não voltará a pensar em Wanda como uma vilã.

“Eu nunca vou pensar nela como uma vilã. Acho que ela aprendeu a lição e penso nela como… ela está apenas processando grandes emoções”, comentou Olsen, durante o programa Good Morning America.

Recentemente, a atriz abordou os rumores sobre um possível filme solo da personagem.

Uma possível história para Wanda

Recentemente o site Comic Book entrevistou Olsen e falou sobre o futuro de sua personagem após o Multiverso da Loucura e, embora a atriz não tenha nenhuma informação oficial, ela disse que gostaria de viver uma versão em live-action da história de “Witches Road”, de James Robinson.

“Acho que os fãs geralmente têm as melhores ideias, e genuinamente não sei para onde vamos daqui e quais são as limitações do MCU, porque não sei quais são os planos deles” explicou Olsen.

“Sinto que os fãs sempre sabem quais são os planos, mesmo quando não são anunciados. E assim, eu não. Eu tenho essa imagem… Há algumas imagens na minha cabeça, acho que são de Witches Road, enquanto ela está envelhecendo e decaindo, enquanto usa seu poder e há algo nisso, essa mulher mais velha, que está envelhecendo com seu poder, que eu estou interessada. E eu realmente não sei o que isso significa, mas eu adoraria ser velha.”

No entanto, a Marvel não disse nada de oficial até o momento sobre um filme (ou série) baseado em Witches Road.

