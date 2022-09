Atriz da Marvel revela nome de personagem em Velozes e Furiosos 10

Uma das estrelas da Marvel, Brie Larson, revelou o nome de sua personagem em Velozes e Furiosos 10.

Com um elenco de nomes importantes como Vin Diesel e Jason Momoa, o novo filme da franquia da Universal gerou uma grande polêmica durante sua produção.

Apesar dos protestos contra as filmagens, a produção continuou, e Larson revelou o nome da personagem que irá interpretar (via ScreenRant).

A atriz vai viver Tess, que será introduzida no décimo filme da saga. Ela divulgou uma foto ao lado do trailer, que conta com o nome da personagem.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Velozes e Furiosos

Ainda não se sabe muito sobre o próximo filme da saga, chamado de Fast X, exceto que ele parece ter sofrido alguns problemas nos bastidores: o diretor de longa data da franquia, Justin Lin, deixou o filme em meio a supostos desentendimentos com Vin Diesel, ator principal. Em seguida, Louis Leterrier foi contratado para dirigir o longa, que já está sendo filmado.

Além de Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 18 de maio de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.