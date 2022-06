Atriz de 50 Tons de Cinza estrela adaptação de Jane Austen na Netflix; veja o trailer

A Netflix divulgou o trailer de Persuasão, nova adaptação do romance homônimo de Jane Austen, estrelado por Dakota Johnson.

A atriz de 50 Tons de Cinza vive a protagonista, Anne Elliot, que precisa decidir o que fazer em relação à sua vida amorosa e o passado.

“Vivendo com sua família esnobe à beira da falência, Anne Elliot é uma mulher inconformada com sensibilidades modernas. Quando Frederick Wentworth – o arrojado que ela mandou embora – volta à sua vida, Anne deve escolher entre deixar o passado para trás ou ouvir seu coração quando se trata de segundas chances. Adaptado do romance de Jane Austen”, diz a sinopse oficial.

“Oito anos depois que Anne Elliot foi persuadida a não se casar com um homem arrojado de origem humilde, eles se reencontram. Será que ela vai aproveitar sua segunda chance no amor verdadeiro?”, continua a sinopse.

Veja o trailer, abaixo.

https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1536697290752245762?s=20&t=cwUdzRru9uT_s5QegEwoQw

Mais sobre Persuasão

A direção do filme da Netflix é de Carrie Cracknell, conhecida por Julie e A Doll’s House. Ela também já dirigiu diversas peças de teatro.

Ron Bass e Alice Victoria Winslow, de Glaciers e Hot Spot, assinam o roteiro, baseado no romance homônimo de Jane Austen.

Além de Dakota Johnson, o elenco é composto por Henry Golding, Richard E. Grant, Cosmo Jarvis, Nikki Amuka-Bird e Ben Bailey Smith.

Persuasão chega em 15 de julho à Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.