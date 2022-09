Atriz de A Pequena Sereia se emociona com reações dos fãs

Tendo amado ou odiado, é muito difícil que você tenha passado pela internet nos últimos dias sem ter visto as imagens de Halle Bailey como Ariel no live-action de A Pequena Sereia.

A reação da internet ao novo trailer vai de ataques racistas até criancinhas emocionadas ao se verem representadas em uma princesa da Disney. E mesmo com os ataques é realmente difícil não dar mais valor às reações positivas neste caso.

Continua depois da publicidade

E parece que Bailey também foi muito impactada por elas, a atriz mostrou sua gratidão á todas os envios de mensagens positivas e vídeos de crianças empolgadas com o novo teaser de A Pequena Sereia.

Halle compartilhou em seu Twitter um vídeo de algumas das reações ao teaser e comentou: “As pessoas estão me mandando essas reações o fim de semana todo, eu estou realmente maravilhada. Isso significa o mundo para mim.”

Outra opinião positiva sobre a performance de Bailey foi da própria dubladora de Ariel na animação clássica. Jodi Benson recebeu uma versão prévia do live-action e escreveu em seu Instagram: “Halle, você é absolutamente incrível! Eu estou TÃO orgulhosa de você e sua linda performance como Ariel!”.

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee. Produzido pela Walt Disney Pictures, é uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen com o mesmo nome.

Servindo como produtores estão Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções. Alan Menken está definido para retornar como compositor tanto para a trilha quanto para as canções.

O filme será estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy, com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

Sobre o autor Gabriel Soldeira