Atriz de Doutor Estranho 2 ficou feliz em perder grande papel

Deve ser triste para uma estrela de cinema fazer um teste para um papel e não receber aprovação. Mas no caso de Elizabeth Olsen, de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), ela ficou contente em perder um papel que poderia ter mudado a sua carreira para sempre.

Embora seja irmã de Mary-Kate e Ashley Olsen, Elizabeth Olsen não era muito conhecida há algum tempo.

Isso porque a estrela quase não teve muitos trabalhos quando ainda era bem jovem. Ela levou algum tempo para chegar ao destaque em Hollywood.

No entanto, tudo poderia ter sido diferente. Em uma entrevista com a Vanity Fair, a atriz de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) contou que fez um teste para um papel em Pequenos Espiões.

Obviamente, Elizabeth Olsen não foi aprovada para o papel. No entanto, ela explicou que, na verdade, ficou feliz com isso, já que nunca teve o interesse de ser uma estrela mirim.

O papel para o qual a atriz de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) fez teste provavelmente é o que ficou com Alexa Vega, que esteve em várias sequências de Pequenos Espiões.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), com Elizabeth Olsen, está em cartaz nos cinemas.