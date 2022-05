Atriz de Doutor Estranho 2 quer aparecer em reboot de X-Men

A atriz de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), Elizabeth Olsen, quer participar do reboot de X-Men, que está em desenvolvimento no Marvel Studios.

Em entrevista com o Cinema Blend, a estrela se mostrou animada com a possibilidade, embora ainda não tenha certeza de qual será o seu próximo projeto depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

“Eu não sei o que eu vou fazer depois desse filme. Eu realmente não sei. Eu quero saber o que os fãs querem, e quais são as suas ideias.”

“Se eles estão trazendo os X-Men de volta, eu quero fazer parte disso. Mas, ainda não tenho planos concretos.”

“Eu estou muito animada para conversar com Kevin sobre esse assunto em algum momento”, disse Elizabeth Olsen.

Ligação com X-Men nos quadrinhos

Nos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate é uma personagem muito ligada aos X-Men, já que é filha do Magneto.

No entanto, para o MCU, a personagem teve a sua origem alterada, já que o Marvel Studios não tinha os direitos dos X-Men no momento em que ocorreu a apresentação da Feiticeira Escarlate no universo compartilhado.

No Brasil, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em cartaz nos cinemas.