Todos os críticos estão dizendo a mesma coisa sobre Doutor Estranho 2

Com a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura cada vez mais próxima, fãs mal podem esperar para conferir o que acontece no filme de Sam Raimi. Críticos que já tiveram a oportunidade de assistir ao longa estão dizendo a mesma coisa: a melhor parte de Doutor Estranho 2 não envolve seu protagonista.

Ambientado após os eventos de WandaVision e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Doutor Estranho 2 traz Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) tentando consertar a confusão do Multiverso.

Sem conseguir resolver a situação sozinho, o Doutor Estranho busca a ajuda da Feiticeira Escarlate, interpretada por Elizabeth Olsen.

Explicamos tudo que os fãs da Marvel precisam saber sobre o consenso crítico de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura; confira abaixo.

Wanda é a melhor parte de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Críticos concordam: a participação de Wanda Maximoff é, sem sombra de dúvidas, a melhor parte de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

A imprensa especializada não poupa elogios para a atuação de Elizabeth Olsen e para a importância dada à Feiticeira Escarlate no novo filme da Marvel.

“Doutor Estranho no Multiverso da Loucura deveria ser chamado de O Multiverso da Maximoff, já que Elizabeth Olsen rouba a cena”, comentou o crítico Don Fisher.

Multiverso da Loucura marca a 7ª performance de Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate – e segundo a opinião da crítica especializada, é a melhor até agora.

“É uma das performances mais envolventes e profundas já feitas neste gênero. Desde Christopher Reeves com o Superman, nenhum conseguiu entender seu personagem de forma tão profunda como Elizabeth Olsen”, afirma a análise do jornalista Eric Fransisco.

Outro aspecto de Doutor Estranho 2 que também é muito elogiado pela crítica especializada é a direção de Sam Raimi.

Segundo a imprensa, Multiverso da Loucura é um filme bastante “autoral”, misturando o estilo característico do MCU com as inovações do criativo cineasta.

“De zooms rápidos a transições fluidas para um ponto de vista em primeira pessoa, esse icônico visionário usa todos os seus truques para aproveitar todo o potencial do Doutor Estranho”, afirma Andrew J. Salazar.

A jornalista Mary Martz concorda. “A influência de Raimi pode ser sentida sobre todo o filme. Os elementos de terror são um toque especial. Doutor Estranho 2 não se parece com nada visto antes no MCU”.

A crítica especializada concorda: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura faz um ótimo trabalho ao diversificar o MCU e oferecer uma perspectiva diferente aos filmes da Marvel.

Até o momento, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já conta com 80% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia nos cinemas brasileiros em 5 de maio de 2022 (quinta-feira). Veja abaixo o trailer do longa.

