Atriz indica futuro de Feiticeira Escarlate após Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ainda não estreou oficialmente nos cinemas, mas já estamos pensando no futuro da franquia e de nossos personagens preferidos do Universo Cinematográfico da Marvel.

Uma delas, obviamente, é a Feiticeira Escarlate: a personagem de Elizabeth Olsen pode não ter tido muito destaque nos filmes passados do MCU, mas mostrou sua força em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato e, posteriormente, conquistou sua própria série.

WandaVision foi um sucesso de audiência e sua história se conecta diretamente com os acontecimentos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde ela também aparecerá.

Mas será que Wanda ainda terá um papel no futuro da Marvel ou este será o seu último projeto no MCU? Confira o que a própria atriz tem a dizer!

O futuro da Feiticeira Escarlate na Marvel

Em entrevista ao HeyUGuys, segundo o site Cheat Sheet, a estrela Elizabeth Olsen falou um pouco sobre o seu futuro no MCU, afirmando que espera ter a oportunidade de influenciar crossovers no futuro. Ela também comentou sobre “chega de mutantes”, sua famosa fala dos quadrinhos.

“Sim, quero dizer, espero que sim. Estou animado para todos os crossovers no futuro. Eu acho que este filme abre muitas oportunidades com o multiverso. Mas sim, as palavras imortais. Quero dizer… eu adoraria poder dizê-las de alguma forma que funcionasse para o MCU”, disse Olsen.

“Mais uma vez, eu nunca sei o que vamos fazer a seguir, então eu sempre fico da mesma forma nessas entrevistas, apenas dizendo o que parece legal para mim também. Mas sim, não está no controle de ninguém além de Kevin Feige.”, completa a estrela.

Já segundo o site ComicBook.com, um repórter perguntou a Elizabeth Olsen se haveria um filme solo da Feiticeira Escarlate no futuro, mas a atriz não pareceu muito certa disso: “Ah, eu não sei, mas se eles tiverem uma boa história para contar, eu estarei lá”.

No entanto, isso pode levar um tempo, já que ela pretende fazer uma pausa em seus dias de Marvel no momento: “Sim, exatamente, ou apenas um pouco. Apenas uma versão de uma pausa”.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas dia 5 de maio.