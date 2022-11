Atriz de Game of Thrones quebra tudo em filme que todo mundo está vendo no HBO Max

Famosa por interpretar Cersei Lannister em Game of Thrones, Lena Headey dá um show de atuação em Coquetel Explosivo – um eletrizante filme de ação que faz o maior sucesso no HBO Max. Disponibilizado recentemente na plataforma, o filme já atinge o Número 2 no Top 10 do streaming.

Coquetel Explosivo – Gunpowder Milkshake, no título original – chegou aos cinemas em 2021. A direção é do cineasta israelense Navot Papushado, do thriller Os Lobos Maus.

Além de contar com Lena Headey, Coquetel Exclusivo traz atrizes de Os Guardiões da Galáxia, A Maldição da Residência Hill, American Horror Story e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama eletrizante e o elenco de Coquetel Explosivo no HBO Max; confira.

De que fala Coquetel Explosivo no HBO Max?

Após estrear no catálogo brasileiro do HBO Max, Coquetel Explosivo não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. Até o fechamento dessa matéria, o filme é o segundo mais assistido do streaming.

O longa acompanha a história de uma jovem assassina profissional que, junto com a mãe, se envolve em uma intensa e eletrizante batalha.

“Neste frenético thriller de ação, Karen Gillan e Lena Headey são mãe e filha matadoras de elite que, após quinze anos separadas, se unem para proteger uma menina de oito anos e combater os assassinos enviados pela Firma”, afirma a sinopse oficial do longa.

Como indica a sinopse, Coquetel Explosivo conta a história Sam – uma jovem assassina que, após passar 15 anos longe de mãe, conta com a ajuda dela para salvar uma garotinha em perigo.

A partir daí, as protagonistas Sam e Scarlet se envolvem em uma verdadeira guerra contra a Firma, uma violenta organização de assassinos profissionais.

Nessa jornada eletrizante, Sam e Scarlet também buscam o auxílio da Irmandade das Assassinas – formada pelas matadoras de aluguel Madeleine, Florence e Anna May.

Elenco de Coquetel Explosivo tem atrizes de Game of Thrones, MCU e muito mais

Como citamos anteriormente, o elenco de Coquetel Explosivo é liderado por Karen Gillan e Lena Headey. As atrizes vivem, respectivamente, a assassina Sam e sua mãe Scarlet.

Karen Gillan é mais conhecida por interpretar a alienígena Nebulosa no MCU, particularmente em Os Guardiões da Galáxia.

Lena Headey, por sua vez, é famosa por sua performance como a Rainha Cersei Lannister na série Game of Thrones.

Paul Giamatti, de filmes como O Ilusionista e 12 Anos de Escravidão, é Nathan, o chefe de RH da Firma – grande vilão do longa.

Madeleine, Florence e Anna May, as integrantes da Irmandade de Assassinas, são vividas por Carla Gugino (A Maldição da Residência Hill), Michelle Yeoh (Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis) e Angela Bassett (American Horror Story).

O elenco de Coquetel Explosivo é completado por Freya Allan (The Witcher), Ralph Ineson (Chernobyl), Adam Nagaitis (The Terror) e Michael Smiley (A Lagosta).

Coquetel Explosivo já está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max. Veja abaixo o trailer.

