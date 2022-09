Para fãs de A Casa do Dragão, ESTA é a nova Cersei

Cersei Lannister é, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais interessantes e complexas de Game of Thrones. No spin-off A Casa do Dragão, os assinantes do HBO Max parecem ter encontrado a “nova Cersei” – principalmente após os eventos bombásticos de “A Princesa e a Rainha”, o 6º episódio da série.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão é liderado por Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Matt Smith (Daemon), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Mas afinal, na opinião dos fãs, quem é a “nova Cersei” de A Casa do Dragão? Confira abaixo a resposta.

Fãs de A Casa do Dragão acham que Alicent é a nova Cersei

Nos primeiros episódios de A Casa do Dragão, Alicent Hightower foi interpretada por Emily Carey.

Introduzida como uma adolescente gentil e (relativamente) ingênua, Alicent sofre grandes mudanças após se casar com o Rei Viserys.

Em “A Princesa e a Rainha”, o 6º episódio de A Casa do Dragão, a versão adulta de Alicent (vivida por Olivia Cooke) surge bem diferente.

O salto temporal de mais de uma década claramente azedou a personalidade de Alicent. Com o passar do tempo, a Rainha se torna uma mulher amarga, intolerante e sedenta por poder.

É por isso que, para muitos fãs de A Casa do Dragão, Alicent é a “nova Cersei” de Westeros. Ou seria Cersei a “nova Alicent”? Afinal de contas, o derivado se passa séculos antes da série original.

“Cersei Lannister é uma santa comparada a essa vadia”, comentou um fã de A Casa do Dragão em uma postagem sobre Alicent.

No 6º episódio de A Casa do Dragão, Alicent demonstra grande potencial para a maldade. Porém, ela não chega nem perto da violência orquestrada por Cersei Lannister.

Em Game of Thrones, Cersei é a responsável direta pela morte de vários personagens – como os integrantes da Casa Tyrell e o Alto-Pardal.

“Em apenas 6 episódios, ela já ficou má. Mas ainda está longe da Cersei”, opinou outro espectador.

Por outro lado, para alguns assinantes do HBO Max, Alicent nunca chegará ao nível de maldade (e ousadia) de Cersei Lannister.

“Se o Larys Strong tentasse chantagear a Cersei, ela o cobriria de fogo-vivo e acenderia o pavio. Nem tente compará-las”, afirmou outro fã.

Ao que tudo indica, Alicent Hightower ainda precisa comer muito arroz com feijão para chegar aos pés da vilania de Cersei.

“Alicent é uma hater amarga, nada mais nada menos. Ela não é uma Cersei Lannister”, brincou outro fã.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.