A Casa do Dragão: As versões jovens de Rhaenyra e Alicent podem voltar; entenda

O episódio 6 da 1ª temporada de A Casa do Dragão será o primeiro com novas atrizes no lugar de Milly Alcock e Emily Carey, mas a despedida talvez não precise durar tanto tempo.

Alcock e Carey caíram nas graças do público e merecem uma parcela grande do sucesso que a série está fazendo. Mas, como a temporada terá um salto temporal de 10 anos no episódio 6, as atrizes Emma D’arcy e Olivia Cooke serão as novas Rhaenyra e Alicent.

Continua depois da publicidade

As intérpretes mais jovens tiveram uma despedida realmente digna com os acontecimentos do episódio 5, que acabou sendo um dos mais explosivos da temporada até agora. Todas as reviravoltas chocantes do casamento de Rhaenyra mostraram que a amizade entre a personagem e sua grande amiga Alicent terão uma relação bem diferente daqui pra frente.

Mas a saída de Alcock e Carey não precisa ser para sempre. Tem algumas cenas das duas juntas que não foram para a série. Os momentos mostravam Rhaenyra e Alicent antes do casamento da última com o rei Viserys I, as imagens mostram uma briga entre elas e um momento mais doce com a princesa ajudando sua amiga a se preparar para o casamento com seu pai.

As cenas iriam evidenciar ainda mais a ligação entre as personagens, e como ela foi se transformando gradualmente. Com a temporada 1 continuando a desenvolver a relação das duas, certamente tem espaço para essas imagens, e outras que provavelmente existem, aparecerem como flashback. Isso traria as atrizes de volta as telas, mesmo que com participações bem mais raras.

Por que a Casa do Dragão deveria trazê-las de volta?

Na verdade, a própria Alcock confirmou que tiveram conversas sobre um retorno das versões mais jovens de Rhaenyra de Alicent na 2ª temporada da série, por mais que a atriz não tenha ideia se isso vai acontecer.

Mesmo sem confirmação, existem boas razões (além de popularidade) para o retorno das duas. Rhaenyra e Alicent estão no centro da história de A Casa do Dragão, e a rivalidade entre as duas provavelmente aumentará e se tornará ainda mais amarga no decorrer da série. E o retorno de suas versões mais jovens manteria vivo o fato de que as duas já foram extremamente próximas, isso ajudaria a preencher lacunas e tornar o rompimento desses laços algo ainda mais pesado.

Como a série adapta o livro Fogo & Sangue de George R.R. Martin, que foi escrito como um livro de história, a série provavelmente cobrirá bastante tempo de Westeros. Por esse motivo, é bem provável que imagens de acontecimentos passados tenham mais presença em A Casa do Dragão do que em sua série irmã, Game of Thrones.

A Casa do Dragão tem episódios novos todo domingo na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira