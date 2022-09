Conheça Emma D’Arcy, a Rhaenyra adulta de A Casa do Dragão

O 6º episódio de A Casa do Dragão contará com importantes mudanças no elenco. No papel de Rhaenyra Targaryen, sai Milly Alcock e entra Emma D’Arcy. Na segunda fase da produção do HBO Max, Rhaenyra deve desempenhar um papel ainda mais importante – e dramático.

O sucesso do HBO Max, vale lembrar, é a primeira série derivada de Game of Thrones. A Casa do Dragão adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

No elenco principal de A Casa do Dragão, estão atores como Matt Smith (Daemon), Paddy Considine (Viserys), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Rhys Ifans (Otto).

Explicamos abaixo tudo que os fãs de A Casa do Dragão precisam saber sobre Emma D’Arcy, a nova Rhaenyra; confira.

Saiba tudo sobre Emma D’Arcy em A Casa do Dragão

A troca de elenco de A Casa do Dragão – que acontecerá no 6º episódio da série – tem um motivo muito simples: os diversos saltos temporais da produção do HBO Max.

Para caracterizar as versões adultas de Rhaenyra e Alicent, por exemplo, a série utiliza o “estilo The Crown” e investe na troca de atores.

O 6º episódio de A Casa do Dragão, dessa forma, traz a estreia de Emma D’Arcy como a versão mais adulta de Rhaenyra. A Rainha Alicent, por sua vez, será interpretada por Olivia Cooke.

Mas afinal: quem é Emma D’Arcy? Com carisma, ousadia e muito talento, a nova Rhaenyra tem tudo para conquistar os fãs da série.

Primeiramente, vale lembrar que Emma D’Arcy é uma pessoa não-binária. Ou seja: sua identidade de gênero não é definida nos limites de “masculino” e “feminino”. Seus pronomes são they/them.

Emma Zia D’Arcy nasceu em 27 de junho de 1992, em Londres, e se formou em teatro na conceituada Escola Ruskin, em Oxford.

Antes de sua escalação em A Casa do Dragão, Emma D’Arcy ganhou fama em diversas produções da TV britânica.

Fãs da popular série Wanderlust, por exemplo, conhecem D’Arcy por sua performance como Naomi Richards – a filha de 18 anos dos protagonistas Joy e Allan Richards, que são interpretados por Toni Collette e Steven Mackintosh.

Ainda na TV britânica, Emma D’Arcy viveu Astrid na série de terror e comédia Truth Seekers, criada por Simon Pegg e Nick Frost.

Nos cinemas, a “nova Rhaenyra” de A Casa do Dragão faz uma participação pequena no filme Mulheres ao Poder. Nessa obra feminista, protagonizada por Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw, Emma D’Arcy interpreta Hazel.

Outros projetos de Emma D’Arcy incluem as séries Hanna e Wild Bill, e o filme Mothering Sunday.

Emma D’Arcy estreia como a versão adulta de Rhaenyra Targaryen no 6º episódio de A Casa do Dragão, exibido em 25 de setembro (domingo) pelo HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.