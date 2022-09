A Casa do Dragão: Clipe do episódio 6 faz revelação sobre futuro de Rhaenyra

Alerta de spoiler

O primeiro clipe do episódio 6 de A Casa do Dragão mostra Rhaenyra Targaryen, agora interpretada por Emma D’arcy, logo após dar a luz.

Após cinco episódios assistindo a atriz Milly Alcock como a herdeira do trono de Westeros, no episódio 6 teremos uma renovação do elenco após um salto temporal de 10 anos na história. No final do quinto episódio vimos o casamento de Rhaenyra com Laenor Velaryon.

Com o primeiro clipe do próximo episódio lançado pela HBO, vemos as versões adultas do casal após o nascimento de um de seus filhos. Rhaenyra está andando com a criança nos braços acompanhada de Laenor (Theo Tate), pois logo depois do parto eles são convocados por “ela”, que deve ser a versão adulta de Alicent Hightower, interpretada agora por Olivia Cooke.

Pudemos então, ver um pouco de como será a relação entre Rhaenyra e Laenor anos depois da cerimônia do episódio 5. Segundo a obra de George R.R. Martin, os dois terão vários filhos, porém a paternidade de Laenor é colocada em dúvida, fato que pode ser ainda mais evidente na série já que foi revelado que Laenor Velarion é gay.

Será curioso ver como essa trama será levada para a série, especialmente com os antigos personagens sendo retratados por novos atores. Particularmente com a partida das atrizes Milly Alcock e Emily Carey, que se tornaram queridinhas dos fãs de A Casa do Dragão.

Here’s your first look at Emma D’Arcy and John Macmillan in next week’s episode of #HouseoftheDragon. And I’m just getting started. #HBO50 pic.twitter.com/iD9OLz5AVF — HBO (@HBO) September 20, 2022

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max, com episódios novos todo domingo.

