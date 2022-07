A Casa do Dragão faz grande mudança nos personagens de Game of Thrones

A Casa do Dragão é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados do HBO Max. O prólogo de Game of Thrones promete agitar o streaming e se tornar “a série mais épica” de 2022. Muitos fãs não sabem, mas a nova produção faz uma mudança crucial na caracterização de seus personagens – que tem tudo para deixar a trama ainda mais interessante.

O spin-off de Game of Thrones adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, e aborda as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

Continua depois da publicidade

A Casa do Dragão conta com Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria) no elenco.

Explicamos abaixo como a produção do HBO Max caracteriza seus personagens e como essa caracterização pode impactar o sucesso da série.

Não há heróis em A Casa do Dragão

Em uma entrevista recente a um site americano, George R.R. Martin revelou que “não existem heróis” em A Casa do Dragão.

Segundo o criador das Crônicas de Gelo e Fogo, nenhum personagem de A Casa do Dragão terá “apelo universal”.

O escritor comparou os personagens de A Casa do Dragão com Arya Stark, uma das figuras mais queridas de Game of Thrones.

Mesmo tomando algumas decisões controversas, Arya Stark se tornou uma personagem “universalmente apreciada”.

Dado o desenvolvimento de sua trama, sua caracterização inicial e a performance de Maisie Williams, Arya conquistou o coração de todos os fãs de Game of Thrones. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que não goste da personagem.

Os personagens de A Casa do Dragão, por outro lado, não serão definidos como “heróis” ou “vilões”. Dessa forma, eles serão mais interessantes e realistas que suas contrapartes de Game of Thrones.

Cada personagem terá objetivos traçados e motivações específicas. Ou seja: a audiência terá que decidir para quem torcer na batalha pelo Trono de Ferro.

Mudança faz sentido na trama de Game of Thrones

Mesmo sendo extremamente popular, uma personagem como Arya Stark pode se tornar previsível e não se encaixar na trama de A Casa do Dragão.

Afinal de contas, a nova série do HBO Max foca em um clã que é conhecido por seu comportamento volúvel e inconstante.

Fãs de Game of Thrones se lembram do famoso ditado: “Sempre que um novo Targaryen nasce, os deuses atiram uma moeda ao ar e o mundo segura a respiração para ver de que lado ela cairá”.

A trama de A Casa do Dragão acontece antes da Rebelião Blackfyre, e por isso, não deve mostrar a queda dos Targaryen. Para quem não se lembra, o reinado do clã chegou ao fim com o Rei Aerys II, conhecido como “O Louco”.

Provavelmente, fãs de Game of Thrones não terão dificuldades para encontrar personagens queridos em A Casa do Dragão. No entanto, nenhum deles será um “herói” propriamente dito, como Arya Stark ou Jon Snow.

A Casa do Dragão estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.