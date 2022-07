A Casa do Dragão terá mais cenas de sexo que Game of Thrones? Veja

Prestes a estrear no HBO Max, A Casa do Dragão tem tudo para tirar o “gosto amargo” que ficou após o final de Game of Thrones. Em meio a divulgação da série, muita gente se pergunta: a nova produção terá mais cenas de sexo do que a trama original? Recentemente, o criador da série falou sobre o assunto em uma entrevista.

A Casa do Dragão adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”. A história se passa durante o reinado dos Targaryen, e deve abordar as raízes, o desenvolvimento e os reflexos de uma guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

O elenco principal de House of the Dragon é formado por Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Rhys Ifans (Otto Hightower) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Explicamos abaixo como as cenas de sexo de A Casa do Dragão se relacionam com os momentos eróticos de Game of Thrones; confira.

Sexo e incesto em A Casa do Dragão

Game of Thrones revolucionou a TV ao introduzir cenas de sexo e violência no gênero da alta-fantasia – marcado por sagas como O Senhor dos Anéis.

Durante as 8 temporadas, o que começou como pioneirismo, acabou se tornando clichê. A série do HBO, na verdade, foi criticada pela maneira como aborda a sexualidade dos personagens.

Se comparada a outras produções históricas, como Outlander, por exemplo, Game of Thrones sai perdendo.

Por isso, muitos fãs querem saber: o derivado A Casa do Dragão terá mais sexo que Game of Thrones?

Em uma entrevista recente, Miguel Sapochnik, o showrunner da série, discutiu o assunto e revelou detalhes interessantes.

De acordo com o produtor, A Casa do Dragão terá menos sexo que Game of Thrones. No entanto, a série terá mais incesto. Afinal, o Clã Targaryen é conhecido pela prática de casamento consanguíneos.

Além disso, Sapochnik afirmou que temas delicados – como estupro e violência sexual – serão tratados de maneira bem mais responsável, diferentemente do que aconteceu em Game of Thrones.

“Nós não nos afastamos disso. Pelo contrário, vamos iluminar esse aspecto. Não podemos ignorar a violência praticada por homens, contra mulheres. Isso não deve ser ignorado, mas também não deve ser glorificado”, comentou o showrunner.

O comentário faz referência à maneira irresponsável e desnecessária que Game of Thrones tratava os abusos sofridos por suas personagens femininas – particularmente Cersei Lannister e Sansa Stark.

A Casa do Dragão estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.