A Casa do Dragão: 7 detalhes que você perdeu no trailer da série da HBO

A HBO lançou o novo trailer de A Casa do Dragão, primeira série derivada de Game of Thrones, que faz jus ao seu título, trazendo inúmeros dragões e mais sobre a sangrenta relação dos Targaryen.

Naturalmente, pela rápida sucessão de cenas, acabamos perdendo vários detalhes, que trazem muitas conexões à série original.

Com isso, veremos sete detalhes que podem ter passado batido pelos fãs. Confira a lista completa, abaixo.

Trono sangrento

O Trono de Ferro é um objeto de constante presença em Game of Thrones, mas ele está bem diferente em A Casa do Dragão, mais similar ao que é descrito nos livros, especialmente em razão de um detalhe específico.

No trailer vemos o rei Viserys I sangrando, algo que vem da descrição dos livros, sobre não ficar confortável demais em cargo tão importante.

Além disso, o trono está consideravelmente maior que em Game of Thrones.

Dois períodos de tempo

Outro detalhe que pode ter passado batido é que vemos dois períodos distintos de tempo no trailer da série.

Vemos Rhaenyra Targaryen mais jovem vivida por Milly Alcock. Ela discute estratégia com a tia Rhaenys Velaryon e rezando com a jovem Alicent Hightower.

A mais velha Rhaenyra é vivida por Emma D’Arcy. Já Alicent é interpretada por Emily Carey quando jovem e por Olivia Cooke quando mais velha.

Aemond Targaryen

Muitos dos personagens do trailer já apareceram em imagens e pôsteres, mas Aemond Targaryen dá as caras pela primeira vez nesse trailer.

Vivido por Aemond Targaryen, ele é o filho do rei Viserys I e Alicent Hightower. Ele é o segundo filho mais velho do rei, o que complica o fato de Viserys ter escolhido Rhaenyra como sucessora, o que divide a corte.

Aemond usa um tapa-olho por conta de um ferimento de uma luta contra o filho de Rhaenyra, Lucerys.

A adaga

A mesma adaga usada na tentativa de assassinato de Bran Stark, na primeira temporada de Game of Thrones, e que posteriormente é usada por Arya para matar o Rei da Noite, aparece no trailer de A Casa do Dragão.

Aqui ela é usada por Alicent Hightower, que grita sobre dever e sacrifício, conforme se aproxima de Rhaenyra Targaryen.

A adaga pertencia ao Rei Viserys I, o que explica como Alicent tem acesso a ela.

Fosso dos dragões

O Fosso dos Dragões aparece como uma ruína em Game of Thrones, mas no trailer de A Casa do Dragão vemos ele em todo o seu esplendor.

O local era usado para a procriação, criação e para manter os dragões. É uma estrutura enorme, como esperado e bem diferente do que vemos na série original.

Tecnologia para os dragões

Outro aspecto crucial que vemos no trailer é que há muito mais elementos, objetos, desenvolvidos para a criação dos dragões.

Isso é natural, visto que eles estão praticamente extintos (exceto pelos três de Daenerys) em Game of Thrones.

Vemos coleiras e possivelmente até selas em A Casa do Dragão.

Os Sete

A fé nos Sete também aparece no trailer, conforme Alicent Hightower aparece usando um colar com a estrela de sete pontas.

Na história, os ancestrais de Alicent foram os primeiros a adotarem a fé nos Sete, justificando o uso do colar pela personagem.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.