A Casa do Dragão pode melhorar final de Game of Thrones; veja como

A Casa do Dragão é o primeiro derivado de Game of Thrones a ser lançado e pode melhor o final da série original consideravelmente, especialmente no que diz respeito à mudança brusca de Daenerys Targaryen.

Um dos maiores erros cometidos pela série da HBO foi o quão rápida Daenerys Targaryen caiu na loucura. Há alguma esperança de que a Casa do Dragão seja capaz de oferecer algumas informações adicionais sobre os Targaryens e a maldição de sua família.

A Casa do Dragão seguirá a Casa Targaryen durante um ponto alto de seu reinado, cerca de 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones.

Daenerys não foi a primeira Targaryen a enlouquecer, isso é de sua família, como foi o caso do Rei Aerys II, que caiu na rebelião de Robert Baratheon. A Casa do Dragão pode desenvolver ainda mais esse aspecto dos Targaryens, já que haverá muitos deles na série.

Embora haja algumas evidências ao longo da série de seu lento declínio em raiva e loucura, a queda de Daenerys se torna muito acelerada à medida que a série se aproxima do fim.

Isso leva à questão: por que os Targaryen enlouquecem? São suas conexões com dragões, ou simplesmente eles estão corrompidos pelo poder absoluto?

A loucura dos Targaryen

Daenerys suportou muito sofrimento em seu caminho para o poder, ela pode ter gostado de atormentar as pessoas que ela viu serem responsáveis não apenas pela sua dor, como daqueles à sua volta.

Haverá vários Targaryens notáveis ​​na derivada de Game of Thrones. Estes incluem o Rei Viserys, o Príncipe Daemon e a Princesa Rhaenyra. Com tantos membros da família presentes na série, pode ser mais fácil ver as sementes da loucura plantadas em cada um deles.

A Casa do Dragão pode abordar como sua família corre o risco de se perder no medo e na raiva, o que leva à morte e crueldade incalculáveis.

Ter mais contexto sobre o motivo pelo qual os Targaryen são propensos à loucura pode ajudar a evidenciar a própria jornada de Daenerys em Game of Thrones.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.