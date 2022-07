A Casa do Dragão: Targaryens estão de volta em fotos da derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é o primeiro derivado de Game of Thrones a ser lançado, o universo de George R.R Martin terá expansão através da série da HBO Max.

A série será baseada no romance Fogo & Sangue de George R.R. Martin, de 2018, adaptando a história inicial dos Targaryen e sua infame guerra civil, a Dança dos Dragões.

A Entertainment Weekly divulgou novas fotos do programa, incluindo um retrato da família real Targaryen ao lado do rei Jaehaerys Targaryen (Michael Carter), o show contará com muitos dragões e ação épica, como qualquer série de Game of Thrones deveria ter.

As outras imagens destacam os personagens principais do programa, com foco particular no príncipe Daemon Targaryen, de Matt Smith, que entra em combate e descobre um ovo de dragão, além de descrições importantes da trama como reporta o CBR, na matéria. Confira-os:

Da esquerda para a direita: Viserys e Aemma Arryn, Septão Barth ou Eustace, Jaehaerys I, Comandante da Guarda Real Desconhecido, Corlys e Rhaenys.

Rhaenyra e Alicent quando jovens

Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) é nomeada herdeira do rei

Otto Hightower e a filha, Alicent

Príncipe Daemon Targaryen de Matt Smith

Daemon e Criston Cole duelando

Daemon e um ovo de dragão

Corlys e Rhaenys

Rhaenyra e Alicent anos mais tarde

O Futuro do universo de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

